Это ваш шанс отметить компании, которые делают жизнь удобнее. Для жителей — готовый список любимых мест рядом, а для бизнеса — признание соседей и новых клиентов.
Предложить кандидата просто: зайдите на сайт премии award.zelenograd.ru, нажмите «Предложить лучших», укажите название компании, микрорайон, адрес (если знаете) и коротко напишите, за что вы её цените. Для защиты от накруток подтвердите почту или телефон.
Из ваших предложений мы сформируем топ-10 в каждом микрорайоне и наградим победителей на торжественной церемонии в сентябре.
