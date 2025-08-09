Это ваш шанс отметить компании, которые делают жизнь удобнее. Для жителей — готовый список любимых мест рядом, а для бизнеса — признание соседей и новых клиентов.

Предложить кандидата просто: зайдите на сайт премии award.zelenograd.ru, нажмите «Предложить лучших», укажите название компании, микрорайон, адрес (если знаете) и коротко напишите, за что вы её цените. Для защиты от накруток подтвердите почту или телефон.

Из ваших предложений мы сформируем топ-10 в каждом микрорайоне и наградим победителей на торжественной церемонии в сентябре.