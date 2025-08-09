Проект выделяет два этапа работ. Первый пройдет в основном на пересечении Жилинской и Староандреевской улиц, где частые заторы. Здесь устроят дополнительные полосы движения. Участки на Староандреевской, прилегающие к Жилинской, переделают и спрямят. Построят дополнительное примыкание к гостинице «Андреевка» для выезда пожарной техники, при этом уберут существующее в районе остановки «Стекловолокно». Сделают Т-образные перекрестки только с правыми поворотами. Устроят тротуары, остановки «Андреевка» и «Стекловолокно» перенесут.

Второй этап подразумевает расширение Жилинской улицы до четырех полос, устройство дополнительной полосы на пересечении с проездом возле ТЦ «Энергия», устройство светофоров на пересечении с улицами Лазурная, Луговая и Солнечная, устройство перекрестков с правыми поворотами, перенос остановки «Голубое», реорганизация светофоров на перекрестке с Зеленоградом (пересечение улиц Жилинская и Андреевка), устройство тротуаров. Регулируемые пешеходные переходы сделают возле остановок «Стекловолокно», «Дом №12», в районе улицы Клубной и других местах.

Потребуется строительство и переустройство инженерных коммуникаций, в частности, дождевой канализации и наружного освещения, водопроводных и канализационных сетей.

Точные сроки пока неизвестны, но при начале проектирования, говорили о середине 2026 года.

Строительство предполагает изъятие земельных участков в районе пересечения Жилинской и Староандреевской улиц. Большей частью они они относятся к частным домам, но также частично изымают участки, на которых находятся парковка у ЖК «Уютный», пожарная часть, администрация поселка Андреевка, а также магазины у остановки «Голубое». Судя по текущему проекту, торговые павильоны на Жилинской остаются на месте.

Новости Андреевки и Голубого