Турникеты, разработанные «Инфоматикой», метрополитен будет закупать в течение семи лет. Первая поставка планируется уже в этом году. Но запуск производства на площадке «Алабушево» запланирован на первую половину 2027 года. На новом заводе будет организовано примерно 60 новых высокооплачиваемых рабочих мест.

Новые турникеты позволят увеличить пропускную способность станций до 40%, посчитали в департаменте транспорта. У них будут более узкие тумбы, световая индикация статуса оплаты, виброотклик для слабовидящих, возможность прохода с двух сторон и удобные зоны для оплаты, оплата по биометрии. Скорость срабатывания каждого турникета также увеличится благодаря применению в них микроэлектронных компонентов, сделанных в Зеленограде.

Компания «Инфоматика» разрабатывает и производит билетно-пропускные системы, турникеты, терминалы и интерактивное оборудование с 1996 года. Решения компании внедрены более чем на 150 объектах, в том числе в Москве: аэропорт Внуково, Северный речной вокзал, стадионы «ВТБ Арена», «ВЭБ Арена», «Мегаспорт», парк «Зарядье» и многие другие. Компания контролируется ПАО «Мобильные телесистемы» (МТС).