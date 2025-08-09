Завод в Зеленограде выпустит 4500 турникетов для московского метро. Но сначала его предстоит построить 09.08.2025 ZELENOGRAD.RU

Московский метрополитен заключил контракт на 12,5 млрд рублей на поставку «турникетных тумб» с ООО «Инфомат» из Казани. По условиям контракта, её дочерняя компания ООО «ПК Инфоматика», зарегистрированная в Зеленограде, создаст в промзоне «Алабушево» комплекс площадью около 5 тысяч кв.м с участками производства электронных компонентов и управляющей автоматики, металлообработки и пластиковых изделий.

Это так называемый «офсетный контракт»: город обязуется купить определенное количество турникетов, а поставщик — локализовать их производство в Москве.

Турникеты, разработанные «Инфоматикой», метрополитен будет закупать в течение семи лет. Первая поставка планируется уже в этом году. Но запуск производства на площадке «Алабушево» запланирован на первую половину 2027 года. На новом заводе будет организовано примерно 60 новых высокооплачиваемых рабочих мест.

Новые турникеты позволят увеличить пропускную способность станций до 40%, посчитали в департаменте транспорта. У них будут более узкие тумбы, световая индикация статуса оплаты, виброотклик для слабовидящих, возможность прохода с двух сторон и удобные зоны для оплаты, оплата по биометрии. Скорость срабатывания каждого турникета также увеличится благодаря применению в них микроэлектронных компонентов, сделанных в Зеленограде.

Компания «Инфоматика» разрабатывает и производит билетно-пропускные системы, турникеты, терминалы и интерактивное оборудование с 1996 года. Решения компании внедрены более чем на 150 объектах, в том числе в Москве: аэропорт Внуково, Северный речной вокзал, стадионы «ВТБ Арена», «ВЭБ Арена», «Мегаспорт», парк «Зарядье» и многие другие. Компания контролируется ПАО «Мобильные телесистемы» (МТС).

