Стрижка газонов заканчивается выбитыми окнами в припаркованных рядом машинах. «Жилищник» принимает меры 09.08.2025 ZELENOGRAD.RU

Помочь с поиском виновного в разбитом стекле автомобиля попросила в чате 3-го микрорайона местная жительница Яна. По ее словам, машина пострадала от действий коммунальщиков — стекло якобы разбил камень, вылетевший из-под газонокосилки.

«Как только я увидела это — сразу позвонила в полицию. Часом ранее я выходила к машине, чтобы забрать вещи из багажника — все было в порядке. С правой стороны весь автомобиль был в свежескошенной зелени: возле авто косили газон, даже на тротуаре были свежие следы травы, — рассказала она «Зеленоград.ру»

Через десять минут подошел участковый, осмотрел место и выдал версию: вероятнее всего, это дворники косили, и камень отлетел из-под газонокосилки. Осмотрев газон, нашли камень и сфотографировали его. Вскоре приехал сотрудник (предположительно — «Жилищника»), помог вытащить осколки и запечатать машину пакетом.

«Собрали дворников, которые косили в это утро газоны. Никто вину не признал — якобы не слышал, не видел и вообще был спиной повернут. Камера, как выяснилось, не работает, хотя направлена она как раз на машину».

Мимо шла женщина из 4 района и рассказала, что вчера ей тоже косилкой побили стекло — участковый подсказал, куда надо обращаться".

В отделении Яна написала претензию в адрес «Жилищника» и оставила заявку о нанесении ущерба в диспетчерской. На замену стекла она потратила 10 тысяч рублей (установила б/у).

«Мне сказали, что я вряд ли докажу что-то. Скорее всего, придется подавать в суд, а мне дешевле стекло поставить за свой счет, чем таскаться по судам», — рассказала Яна."

Работа коммунальщиков часто вредит припаркованным машинам. «Жилищник» теперь — первый подозреваемый по делам о разбитых стекол. Недавно боковое стекло оказалось разбито у машины на парковке в 5-м микрорайоне — соседи в первую очередь посоветовали посмотреть, нет ли рядом недавно подстриженного газона.

При этом иногда сотрудники «Жилищника» работают аккуратней — на видео из 17-го микрорайона они прикрывают картонкой машину, рядом с которой стригут траву. То ли приняли меры после серии разбитых стекол, то ли в разных районах разные подходы к работе.

