Зеленоградская Госавтоинспекция анонсировала проведение профилактического мероприятия «Мотобезопасность». Официальная цель — профилактика нарушений ПДД при управлении мотоциклами, мопедами, питбайками и квадроциклами.

Обычно в ходе таких рейдов проверяют документы и экипировку: инспекторы останавливают мототехнику, смотрят права нужной категории, СТС/ОСАГО, напоминают про шлемы и защиту. Отдельно уделяют внимание несовершеннолетним без прав.

Международная практика рекомендует применять для подобных рейдов подход «высокой видимости» (HVE — High-Visibility Enforcement): сочетание массового, заметного присутствия полиции, непредсказуемости места и времени проверки вместе с широкой публичной коммуникацией: анонсы в СМИ и соцсетях.

Цель — не «выловить» конкретных нарушителей, а поднять чувство неизбежности проверки в любое время и в любом месте. Этот подход предусматривает не только анонсирование рейдов, но и публикацию подробных итогов с количественными показателями и конкретными примерами. Это закрепляет общий сдерживающий эффект не только во время проведения рейда, но и после.

К сожалению, в анонсе нынешнего рейда ничего не сказано о борьбе с шумными мотоциклистами — теми, кто чуть ли не каждую ночь гоняет по зеленоградским улицам, мешая спать жителям окрестных домов — эта проблема заботит горожан гораздо сильнее, чем наличие у мотоциклистов шлемов. Зеленоградская Госавтоинспекция о планах по её решению по-прежнему отмалчивается.

При этом в других городах бороться с этим уже начали: в прошлом году сообщалось, что в Санкт-Петербурге инспекторов оснастили специальными приборами для измерения уровня шума от машин и мотоциклов. В Москве тестируют камеру-шумомер — она прошла сертификацию, но ещё предстоит установить предельный уровень шума и внести изменения в административный кодекс, чтобы штрафовать нарушителей. Когда это произойдет, неизвестно.