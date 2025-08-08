В этом году документы в МИЭТ на программы бакалавриата и специалитета подало уже на 1000 человек больше, чем в прошлом — это более 5000 абитуриентов. На бюджет было подано 19411 заявлений. Всего в бакалавриат в этом году было выделено 959 бюджетных мест.

По первичной оценке средний балл по одному предмету ЕГЭ абитуриентов, зачисленных на основные места на бюджет, примерно равен прошлому году.

Самый высокий конкурс на одно бюджетное место был на направлениях Конструирование и технология электронных средств, Прикладная информатика, Наноматериалы, Информационные системы и технологии и Информатика и вычислительная техника. Также абитуриенты стабильно подают большое число заявлений на направления Программная инженерия и Электроника и наноэлектроника.

«Примечательно, что расширение квоты бюджетных мест сопровождалось увеличением интереса абитуриентов именно к инженерным направлениям подготовки, что подтверждается предварительными результатами анализа поданных заявлений», — отмечает ответственный секретарь приёмной комиссии Владислав Бобков.

Увеличилось количество поступивших без вступительных испытаний (БВИ) — в этом году это 11 человек. По отдельной квоте поступило 52 человека (на 21% больше, чем в 2024), по особой квоте — 30 человек (+30%); в рамках целевой квоты зачислено 89 человек.

Увеличилось число заявлений и на 402 бюджетных места в магистратуру. На бюджет подано более 1700 заявлений, что уже на 15% больше по сравнению с прошлым годом.

В Колледже электроники и информатики МИЭТ впервые в этом году появились 15 бюджетных мест (специальность Твердотельная электроника) для поступающих после 9 класса. На них подано уже 261 заявление. На контрактное обучение сейчас подано 822 заявления на 210 мест.