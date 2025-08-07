В третьем подъезде корпуса 309 на первом и восьмом этажах изображены рисунки известных детских героев: Волк, Заяц, Бременские музыканты, Шрек, Человек-паук и другие.
По словам жительницы дома Галины Юрьевны, автор граффити — Валерий Федорович Степанов, который раньше жил здесь:
«Мы с Валерием Федоровичем были соседями. Он был и художником, и плотником, и сантехником, и пел отлично. К сожалению, в 2021-м году он скончался. А память о нем по-прежнему жива в его рисунках».
Когда в доме делали ремонт, все стены покрасили, а те, что с рисунками, жильцы трогать не разрешили.
«Нам очень это нравится! И память о человеке, и приятно посмотреть. Хотя многие осуждают, говорят, что это некрасиво, мы их мнение не разделяем. Также у нас еще есть тут картины, на стене, на лифте. Их создал еще один житель дома, он работал в рекламе и хотел еще больше украсить пространство», — рассказала консьержка Алла Владимировна.
Ещё одно граффити с историей на 13-м этаже корпуса 2016. Здесь расписано все пространство: пол, стены, потолок, лифт, двери. Признания «Я всегда рядом», «Любовь — безмерно бесконечна! Я полюбил тебя навечно!» в космической тематике — их оставил в качестве подарка возлюбленный для своей девушки.
«Сейчас она уже здесь не живет, а рисунки остались, — рассказала жительница дома Карина. — Это очень мило и романтично, заходишь, как будто, в другое пространство».