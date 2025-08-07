Когда в доме делали ремонт, все стены покрасили, а те, что с рисунками, жильцы трогать не разрешили.

«Нам очень это нравится! И память о человеке, и приятно посмотреть. Хотя многие осуждают, говорят, что это некрасиво, мы их мнение не разделяем. Также у нас еще есть тут картины, на стене, на лифте. Их создал еще один житель дома, он работал в рекламе и хотел еще больше украсить пространство», — рассказала консьержка Алла Владимировна.

Ещё одно граффити с историей на 13-м этаже корпуса 2016. Здесь расписано все пространство: пол, стены, потолок, лифт, двери. Признания «Я всегда рядом», «Любовь — безмерно бесконечна! Я полюбил тебя навечно!» в космической тематике — их оставил в качестве подарка возлюбленный для своей девушки.

«Сейчас она уже здесь не живет, а рисунки остались, — рассказала жительница дома Карина. — Это очень мило и романтично, заходишь, как будто, в другое пространство».