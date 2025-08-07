По состоянию на 07 августа в Зеленограде функционируют две зоны отдыха с организованным купанием: Школьное озеро и Черное озеро", сообщили в Роспотребнадзоре. Пробы показали, что состоянии воды в них соответствует санитарным нормам по микробиологическим показателям.

На прошлой неделе ведомство продлило запрет на купание в Черном озере, который длился с начала июля — вероятно, за последние дождливые дни качество воды улучшилось.

Пляж на городском пруду по-прежнему закрыт — там идёт ремонт. Как обещали в префектуре, он продлится до 20 августа.

Впрочем, погода на ближайшие выходные не располагает к купанию — будет не жарко, около +20 градусов, временами небольшой дождь.