По состоянию на 07 августа в Зеленограде функционируют две зоны отдыха с организованным купанием: Школьное озеро и Черное озеро", сообщили в Роспотребнадзоре. Пробы показали, что состоянии воды в них соответствует санитарным нормам по микробиологическим показателям.
На прошлой неделе ведомство продлило запрет на купание в Черном озере, который длился с начала июля — вероятно, за последние дождливые дни качество воды улучшилось.
Пляж на городском пруду по-прежнему закрыт — там идёт ремонт. Как обещали в префектуре, он продлится до 20 августа.
Впрочем, погода на ближайшие выходные не располагает к купанию — будет не жарко, около +20 градусов, временами небольшой дождь.
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
«Запах помойки» накрыл большую часть Зеленограда минувшей ночью. Подозревают мусорный полигон «Нева» Новости
Выезд на Московский проспект из 3-го микрорайона снова раскопали. После простоя строители вернулись и могут работать тут ещё два года Новости
Акваклуб для детей «Море Эмоций» открывает новый филиал в Зеленограде — И приглашает всех на торжественное мероприятие Реклама
Почему я переехал в Бакеево, и как живу здесь с семьёй. Интервью с жителем коттеджного поселка рядом с Зеленоградом Реклама
«Нет такого вида — бездомная собака». Как зеленоградка Вера Митина создала самый крупный фонд помощи бездомным животным в России Истории
Смотреть мультики и одновременно лечить глазки? Такое возможно — в зеленоградской клинике «Прозрение» Реклама
«Вода и раньше не вызывала доверия»: запрет купания на Школьном озере не сильно расстроил некоторых отдыхающих Новости
Праздник середины лета отметят на набережной Сенежа — 12 июля. В программе выступление фолк-группы и костюмированная лекция Афиша
В строящемся спорткомплексе на берегу городского пруда смонтировали крышу. Рядом продолжается ремонт пляжа Новости
После замены счетчика расход электричества в зеленоградской квартире увеличился в 2,5 раза. «Мосэнергосбыт» объясняет это ошибками старого прибора Новости