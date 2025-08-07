По замыслу проектировщиков, магистраль должна пройти между СВХ в районе станции «Лихоборы» и Ленинградским шоссе в районе МЦК «Балтийская» — то есть пройти вдоль путей кольцевой железной дороги.

Это было бы удобно для зеленоградцев: к примеру, если нужно ехать в район «Сокола», можно объехать пробки на Ленинградке по платным М-11 или МСД, а затем быстро вернуться по новой дороге на нужное направление — сейчас приходится медленно ехать по узкому проезду Черепановых.

В дальнейшем новую трассу планировали соединить с платной дорогой, которая свяжет Ленинградское шоссе с деловым центром «Москва-Сити».

В начале июля был объявлен конкурс на выбор проектировщика и подрядчика самого строительства. В рамках контракта подрядчик должен был построить и реконструировать 11 км дорог, обустроить необходимую инфраструктуру и благоустроить прилегающую территорию.

Стоимость контракта составляла 13 млрд рублей. Завершить все работы планировали к 2029 году. Итоги конкурса должны были подвести 11 августа — но в конце июля заказчик отменил его.

Причины отмены конкурса неясны — просто опубликован приказ об отмене закупки: то ли это техническая пауза и скоро конкурс повторят, то ли принципиальный отказ от осуществления этих планов в ближайшее время. Спросим в мэрии вернемся с ответом.