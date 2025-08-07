Анастасия Носова попала в шорт-лист премии «Ясная поляна» с дебютным романом «Цирк». Книга получила высокие оценки критиков — ее хвалят за язык, атмосферу и психологическую глубину.

Роман рассказывает о 13-летней Оле Куркиной, мечтающей попасть в цирк. Её наставником становится опытный артист Павел Огарев, носитель странной и опасной силы, подвластной немногим. Действие разворачивается в Саратове 1990-х, где цирковая магия выходит за пределы манежа — в реальность.

Анастасия Носова не понаслышке знает о магии цирка. Она — чемпионка мира по фигурному катанию на роликах, работала в Антикварном цирке, где, по ее словам, «люди делают волшебство буквально из ничего». В романе она отразила закулисную правду цирковой жизни — с её болью, преданностью и красотой. При этом автор не считает свое произведение автобиографическим.

«Цирк — это мир, в который мы все в детстве хотели заглянуть. У меня была такая возможность — и я попыталась передать, что увидела. Но мои герои — это не я, у них свои судьбы», — рассказала она «Зеленоград.ру».

Хотя действие книги не связано с Зеленоградом, город занимает особое место в жизни писательницы. Именно здесь она выросла, занималась спортом и начала писать:

«Я давно хочу написать о Зеленограде — он живёт в моих черновиках и рассказах. Это мой родной город, мой старт и моя любовь».

Попадание в шорт-лист «Ясной поляны», по словам Носовой, стало неожиданным, но очень важным этапом. Она благодарит редакцию, наставников, семью и друзей — тех, кто помог книге увидеть свет.

Анастасия продолжает работать над новыми текстами — возможно, следующий роман как раз и будет о Зеленограде.