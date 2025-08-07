Перекрытие проезда в 4-й микрорайон мешает жителям и бизнесу. Когда закончат работы, неизвестно — наоборот, они только расширяются 07.08.2025 ZELENOGRAD.RU

Менять старые трубы на новые рядом с остановкой «Дом быта», слева от длинного корпуса 435, начали почти месяц назад — въезд для автомобилей закрыли, а для пешеходов оставили узкую дорожку.

Местные жители понимают, что это необходимо: «Лучше пускай делают сейчас, чем зимой мы останемся без отопления. Ничего страшного, шаги намотаем вокруг корпуса, здоровее будем. Главное, чтобы сделали качественно, и ничего не прорвало в холодную погоду», — рассказала жительница.

«Спасибо префектуре, что все эти годы держали на контроле состояние коммуникаций… Зимой весь район мог бы остаться без отопления и с той же проблемой проезда, но с другим трафиком», — считает специалист по ЖКХ, экс-кандидат в депутаты Мосгордумы Ольга Сорокина.

Страдает и местный бизнес — покупателей практически нет. Из-за ограниченного прохода попасть в магазины можно только по выложенным настилам, которые многие не замечают.

«У нас даже висит табличка „Мы работаем“, но все равно из-за ремонта покупателей практически нет. А вообще хорошо, что сейчас трубы меняют. В том году перед Новым годом прорвало — вот это беда. Хотелось бы, чтобы поскорее доделали», — рассказала продавец Светлана из ближайшего магазина на прошлой неделе.

Но надеждам Светланы не суждено было сбыться. На информационной табличке подрядчика ООО «Трастстрой» срок завершения работ сначала был 20 июля, затем — 31 июля, а сейчас на ограждении никакой информации нет вообще.

Представитель подрядчика рассказал «Зеленоград.ру», что свои работы они уже закончили, но на смежном участке работает другая компания: «Они пришли раньше, но когда мы уходили, ещё не закончили». Кто именно ведёт работы в перекрытом проезде, когда они закончатся, когда откроют проезд, неизвестно.

А сегодня рабочие начали ставить ограждение и в соседнем въезде в микрорайон — между «1000 мелочами» и корпусом 438А. Кто и что там будет делать, пока неизвестно. Но местные жители ничего хорошего не ждут: «Теперь и здесь предвидится коллапс».

Всё, что пока смогли сказать в префектуре: «МОЭК ведёт реконструкцию коммуникаций, будут работать по всему Центральному проспекту». Информации не густо, а если учесть опыт незавершенного перекрытия, эта неопределенность пугает.

