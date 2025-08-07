«У нас даже висит табличка „Мы работаем“, но все равно из-за ремонта покупателей практически нет. А вообще хорошо, что сейчас трубы меняют. В том году перед Новым годом прорвало — вот это беда. Хотелось бы, чтобы поскорее доделали», — рассказала продавец Светлана из ближайшего магазина на прошлой неделе.

Но надеждам Светланы не суждено было сбыться. На информационной табличке подрядчика ООО «Трастстрой» срок завершения работ сначала был 20 июля, затем — 31 июля, а сейчас на ограждении никакой информации нет вообще.

Представитель подрядчика рассказал «Зеленоград.ру», что свои работы они уже закончили, но на смежном участке работает другая компания: «Они пришли раньше, но когда мы уходили, ещё не закончили». Кто именно ведёт работы в перекрытом проезде, когда они закончатся, когда откроют проезд, неизвестно.

А сегодня рабочие начали ставить ограждение и в соседнем въезде в микрорайон — между «1000 мелочами» и корпусом 438А. Кто и что там будет делать, пока неизвестно. Но местные жители ничего хорошего не ждут: «Теперь и здесь предвидится коллапс».

Всё, что пока смогли сказать в префектуре: «МОЭК ведёт реконструкцию коммуникаций, будут работать по всему Центральному проспекту». Информации не густо, а если учесть опыт незавершенного перекрытия, эта неопределенность пугает.

