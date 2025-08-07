Преступление из 90-х — покушение на убийство раскрыто в Зеленограде 07.08.2025 ZELENOGRAD.RU

В апреле 1993 года Владимир Грачев, находясь в СИЗО, убедил знакомого убить человека, который, как он считал, украл у него 50 тысяч долларов. Для этого он передал исполнителю адрес и приметы жертвы.

30 апреля исполнитель нашел его в Зеленограде и прямо возле квартиры выстрелил в него не менее четырех раз. Пострадавший выжил благодаря вовремя оказанной медицинской помощи.

Тогда было возбуждено уголовное дело о покушении на умышленное убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору (ст. 15, п. «н» ст. 102 УК РСФСР), но раскрыть его не удалось.

Сейчас Грачев отбывает пожизненное наказание за другое преступление, но расследование зеленоградского дела продолжилось. Следователи и криминалисты тщательно проанализировали материалы уголовного дела, дополнительно допросили свидетелей, провели сложные судебные экспертизы и установили причастность Грачева к этому преступлению (и к другим тоже). Он написал явку с повинной, сознался в содеянном .

