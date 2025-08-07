«Пропускная система на территорию отменена не будет, однако, в настоящее время разрабатывается мастер-план развития площадки с учетом переноса контрольно-пропускных пунктов и выделения зоны свободного посещения», — рассказали «Зеленоград.ру» в департаменте инвестиционной и промышленной политики.

Планы по переносу КПП снимают вопрос о странном статусе городских автобусов, которые недавно пустили по территории «Алабушево»: на автобусе через КПП въехать может любой желающий, а пройти пешком — нет.

В «ТехноАрене» смогут заниматься спортом почти 2000 человек в день. На первом этаже планировалось разместить два ледовых поля, разминочную зону для фигуристов и тренировочную для хоккеистов, футбольное поле с искусственным газоном, два теннисных корта, три сквош-корта, бросковую зону. На втором этаже — тренажерный и хореографический залы, площадки для презентаций и переговорные комнаты. Общая площадь — 17 тысяч кв.м. Сдать его в эксплуатацию планируют до конца сентября.

Сейчас «Технополис Москва» проводит опрос сотрудников и горожан, чтобы выяснить спектр востребованных видов спорта и активностей, времени посещения «ТехноАрены» и дополнительных услуг (ссылка на опрос — в первом комментарии).

Площадка «Алабушево» должна стать городом в городе — представленный пять лет назад мастер-план её развития до 2030 года разработан в расчете на общую площадь строений в 1 млн кв.м и около 40 тысяч рабочих мест. Уже тогда предполагалась реконструкция существующих КПП.

Мастер-план предусматривает также создание в «Алабушево» еще одного крупного инфраструктурного объекта — многофункционального комплекса для размещения социально-развлекательных объектов: аптеки, точек общественного питания и развлекательной инфраструктуры для жителей близлежащих районов и сотрудников предприятий ОЭЗ.