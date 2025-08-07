Сейчас «Газель e-City» тестируют на маршруте в Чертаново. Это не первая обкатка электробуса малого класса — после первой попытки улучшили систему отопления для равномерного обогрева салона, а также изменили конструкцию электропривода выбора режимов движения для более плавного управления, обновили ПО для стабильной работы всех систем.

В салоне есть климат-контроль, видеонаблюдение, кнопки открытия дверей, монитор, валидаторы — всё как в больших автобусах. Но электробус должен быть менее шумным и более экологичным.

А месяц назад в Москве начали тестировать новый электробус особо большого класса КАМАЗ-6292. Он ходит по маршруту e10: между метро «Китай-город» и «Саларьево». Длина маршрута — больше 22 километров, а запас хода «гармошки» на одном заряде — 135 километров: этого хватит примерно на три рейса туда-обратно.

И «газель-маршрутку» и «гармошку» будут тестировать в разных погодных условиях, чтобы решить, покупать их массово или нет, сказали в департамента транспорта.

В Зеленограде на рейсовых маршрутах «газели» уже не ходят. Последним был 27-й маршрут, который заменили на автобус стандартного размера. Маршрутки курсируют через город в основном на коммерческих маршрутах. Но и на рейсовых маленькие автобусы могут пригодится, если надо проехать по дороге, где не развернется большой транспорт. Или вне часа пик, когда некоторые маршруты возят «воздух».

"Гармошек" в Зеленограде теперь тоже нет — их убрали несколько лет назад. Возвращать пока не собираются из-за нехватки места на существующих отстойно-разворотных площадок. Возможно, ситуация изменится, когда в Северной промзоне построят новую автобусную станцию — проект застройки территории для неё утвердили в прошлом году.