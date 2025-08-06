Новые парковочные места планируют сделать в этом году за корпусами 534 и 532 — со стороны Ленинградского шоссе. В перспективе эти стоянки нужны для посетителей Парка удивительных камней.
В параллельном Ленинградке проезде устроят фактически три парковки — с разметкой, пешеходными переходами, дорожными знаками, обновлением асфальта, благоустройством. На эти цели выделено более 22 миллионов рублей, работы одобрили депутаты района Савелки.
Администрация МЖК просила изыскать средства на устройство дополнительных парковок еще четыре года назад. В 2023-м был выполнен проект. Сейчас, вероятно, нашлись бюджетные деньги на его реализацию.
Парк удивительный камней — масштабный культурный проект председателя НП МЖК «Зеленоград» Александра Раптовского. Он задуман как музейно-выставочный комплекс. Одна его часть, возле Ленинградского шоссе, — собственно парк. Другая, при въезде в МЖК, — музей камней, аммонитов и минералов.