Новые парковочные места планируют сделать в этом году за корпусами 534 и 532 — со стороны Ленинградского шоссе. В перспективе эти стоянки нужны для посетителей Парка удивительных камней.

В параллельном Ленинградке проезде устроят фактически три парковки — с разметкой, пешеходными переходами, дорожными знаками, обновлением асфальта, благоустройством. На эти цели выделено более 22 миллионов рублей, работы одобрили депутаты района Савелки.