Работы уже идут на большом газоне на пересечении с Савёлкинским проездом (на фото), а также возле корпуса 440.

Работы ведет МОЭК, сообщили «Зеленоград.ру» в префектуре и добавили, что реконструкция будет идти по всему Центральному проспекту.

Заметных щитов с информацией рядом с местом раскопок нет, какие участки затронет реконструкция, пока неизвестно.

Спросим МОЭК и вернемся с подробностями.