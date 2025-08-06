«Можно поймать момент и унести его с собой», — объясняют в гастрономическом центре на Крюковской площади.

Например, как на видео: купить в фудмоле бургер и получить уникальные фотографии его поедания.

Если вы уже опробовали фотобудку, делитесь впечатлениями и результатом.