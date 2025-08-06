У 90-летнего зеленоградца обманом выманили двести тысяч рублей. Молодого курьера мошенников задержали, организаторов пока нет 06.08.2025 ZELENOGRAD.RU

Пожилому мужчине позвонил неизвестный и под предлогом замены медицинских документов выманил у него паспортные данные. После этого на связь вышла женщина, представившаяся сотрудницей силового ведомства. Она убедила потерпевшего, что теперь он причастен к финансированию преступной деятельности и должен передать крупную сумму «для разбирательства».

Он отдал 205 тысяч рублей водителю такси, который не знал о преступной схеме. Водитель отвез деньги мужчине — 20-летнему жителю Омской области, который, по версии следствия, передал их своим сообщникам.

Задержание прошло в аэропорту. Против молодого человека возбуждено уголовное дело по статье о мошенничество в особо крупном размере (159 УК РФ). Ему может грозить до 10 лет лишения свободы. Суд заключил его под стражу. Сейчас полиция проверяет его возможную причастность к другим подобным эпизодам и ищет сообщников.

«Курьеров», передающих деньги мошенникам, задерживают регулярно — например, в ноябре прошлого года задержали 19-летнего зеленоградца, а в августе — 18-летнего курьера. Молодым людям предлагали процент от украденных средств за перевод денег «заказчику» в интернете. При этом случаев задержания организаторов мошенничества меньше — найти рядового курьера гораздо проще.

Напомните своим пожилым родственникам, что требования передавать деньги, оформлять кредиты или «переводить средства на безопасный счет» — визитная карточка мошенников. Если вам поступил подозрительный звонок — положите трубку, заблокируйте номер и сразу же обратитесь в полицию по номеру 102.

Перешлите это сообщение знакомым молодым людям или их родителям. Поговорите со своими взрослыми детьми и расскажите им, что предложения «заработать хорошие деньги» на работе курьером может грозить уголовным преследованием.

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