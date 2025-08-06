1 августа напротив корпуса 1456 неизвестный водитель ехал по тротуару на арендованном самокате и сбил 73-летнюю женщину и уехал.

Пострадавшая сама вызвала скорую помощь и обратилась в больницу. А полиция начала проверку и сейчас ищет нарушителя. Известен номер самоката НК244К.

Кажется, найти нарушителя будет несложно — при известном номере самоката и времени происшествия легко отследить аккаунт пользователя, который его арендовал. Как именно полиция узнала номер: сообщила пострадавшая, через камеры наблюдения или другим способом, не уточняется.

Такие ДТП происходят регулярно: в середине июля самокатчик сбил 95-летнюю женщину, которая получила перелом руки. Было возбуждено уголовное дело, председатель СК Бастрыкин взял его на контроль. В начале июля самокатчики сбили на тротуарах двух 62-летних женщин, в июне пострадали двое детей. Эту проблему можно решить с помощью инфраструктуры для СИМ — с отдельными полосами, понятными пересечениями и приоритетами.

При этом после старта контроля возраста через MosID число поездок на прокатных самокатах значительно снизилось, а за первое полугодие 2025 года аварий с электросамокатами в Москве стало почти вдвое меньше.

В июле в нескольких российских городах начали вводить запреты на прокат электросамокатов. Ограничения уже действуют в Благовещенске, Елабуге, Набережных Челнах и двух муниципалитетах Ставропольского края. Московская мэрия считает, что самокаты полезны: ежедневно в Москве совершают более 300 тысяч поездок на самокатах. Большая часть поездок — короткие маршруты от дома или работы до метро, МЦД или автобусной остановки.