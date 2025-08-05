Сергей Кульнев стал победителем конкурса профессионального мастерства «Московские мастера» по профессии «Пожарный».
Финал конкурса включал теоретическую часть и проверку физической подготовки: бег, подтягивания, кросс на 1000 метров. Пожарные надевали на скорость боевую одежду и выполняли упражнения в дыхательном аппарате: перемещали грузовую платформы ударами кувалды, бежали «змейкой» с пожарными рукавами, вскрывали металлическую дверь бензорезом. Во время испытания финалисты эвакуировали «пострадавшего» и поднимались на учебную башню.
Это не первый год, когда Сергей борется за победу в этом конкурсе — в прошлом году он занял на нем второе место.
«Стать лучшим пожарным было моей целью с того момента, как я устроился работать в пожарно-спасательный центр. Я усердно, долго и упорно к этому готовился, и все-таки смог это сделать. Горжусь, что добился поставленной цели и сдержал слово».
Сергей Кульнев — сотрудник пожарно-спасательного отряда №214, расположенного в 5-м микрорайоне.