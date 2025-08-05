Это не первый год, когда Сергей борется за победу в этом конкурсе — в прошлом году он занял на нем второе место.

«Стать лучшим пожарным было моей целью с того момента, как я устроился работать в пожарно-спасательный центр. Я усердно, долго и упорно к этому готовился, и все-таки смог это сделать. Горжусь, что добился поставленной цели и сдержал слово».

Сергей Кульнев — сотрудник пожарно-спасательного отряда №214, расположенного в 5-м микрорайоне.