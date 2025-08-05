Утром 31 июля автобус e41 экстренно затормозил при подъезде к пункту оплаты на М-11 — якобы из-за шлагбаума, который начал закрываться прямо перед автобусом. Из-за этого многие пассажиры упали, несколько человек получили травмы.

Одна из пассажирок, Наталья, рассказала, что ее ребенок сломал нос: «Это подтверждено в травмпункте вечером того же дня. У меня самой ушиб гортани». Наталья просила о помощи с поиском других свидетелей — в момент происшествия она не успела записать номер автобуса и данные водителя.

Другая пассажирка рассказала «Зеленоград.ру», что при торможении ее дочь получила ссадину и шишку на голове. По словам женщины, они не обращались за медицинской помощью — «зашли в аптеку и обработали все сами».

Получение травмы при падении в автобусе считается ДТП. Водитель должен вызвать ГИБДД и скорую. Если он этого не сделал, пассажир самостоятельно обращается в медучреждение, чтобы зафиксировать повреждения и обстоятельства получения травмы.

Все пассажиры автобусов застрахованы. Если пассажир пострадал во время поездки, то он имеет право на компенсацию от 60 тысяч до 1 млн рублей или возмещение затрат на лечение, сообщает департамент транспорта. Подтверждение поездки — валидированный при входе билет. Помните, что по правилам перевозок пассажир обязан всё время держаться за поручень

Задать вопросы и подать жалобу на работу автобуса можно по круглосуточному телефону горячей линии департамента транспорта: 8-495-539-54-54

В январе три пассажира автобуса также пострадали из-за резкого торможения — тогда двух пассажирок, 64 и 80 лет, в больницу отвезла скорая, а еще одна обратилась к врачам самостоятельно.