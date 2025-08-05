Вооруженная охрана должна будет защитить городские объекты от беспилотников, следует из информации на портале госзакупок. Под круглосуточную охрану попадут складские помещения и стоянки коммунальной техники в Восточной коммунальной зоне — всего 43 тысячи квадратных метров.

Сотрудники должны иметь лицензию на оружие. Согласно техническому заданию, охранники «Жилищника» будут оснащены детектором БПЛА и карабином «Сайга» 12-го калибра, а также — антидроновым ружьём. Охранники ГБУ «Автодороги» также будут вооружены гладкоствольными карабинами и детекторами дронов «Булат» — но антидроновых ружей в требованиях к их оснащению нет.

Подрядчик должен будет приступить к дежурству с 1 сентября. На эти цели «Жилищник» готов выделить до 8,1 млн рублей до конца 2025 года, а ГБУ «Автодороги» — 1,6 млн рублей. Исполнитель для ГБУ «Автодороги» уже найден — частная охранная организация «Академия защиты» из Твери.

Антидроновое ружье — специальное устройство для подавления беспилотников, визуально напоминающее крупный карабин или винтовку. Такое ружье не стреляет физически — оно излучает радиочастотные помехи, направленные на конкретный беспилотник и глушит сигнал GPS/ГЛОНАСС.

Непонятно, зачем оно охранникам коммунальной техники — пока нет прецедентов попадания беспилотников в склады коммунальщиков (хотя в июле 2023 года беспилотник упал на территории Центрального кладбища в Восточной коммунальной зоне). «Жилищник» объясняет это «требованиями по антитеррористической защищенности».

Выясним, в чем смысл оснащения сторожа антидроновыми ружьями — вернемся с ответом.