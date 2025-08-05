Первой родилась девочка весом 1360 граммов, затем вторая — 1730 граммов, и младшая — 1430 граммов. Все новорождённые нуждались в интенсивной терапии. Малышек согрели, подключили к аппаратам искусственной вентилцяии легких и начали мониторинг жизненно важных показателей.

Доктора «дышали» за девочек, потому что их собственное дыхание не было эффективным", — рассказал заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии для новорожденных Перинатального центра горбольницы Александр Филиппов.

После стабилизации состояния, девочек перевели в отделение патологии новорождённых и недоношенных, где они провели ещё три недели. За это время дети начали самостоятельно дышать, питаться и начали активно набирать вес. Сейчас мать и все трое младенцев чувствуют себя хорошо.

Во всём мире на преждевременные роды приходится около 10% от всех родов, и этот показатель исторически не меняется очень давно, как бы ни развивались науки и медицина.

По закону в России обязаны оказывать медицинскую помощь всем детям со сроком родов больше 22 недель или весом более 500 грамм. Выхаживают даже детей весом 400 грамм — это огромный труд, но шансы выжить у них есть, и такой статистики в мире всё больше. В Москве удаётся выходить более 99% младенцев с очень низкой массой тела.