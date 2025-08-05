«Скопление воды произошло в связи с подъемом уровня воды в русле Болдова ручья», — объяснили вчерашнюю катастрофу во 2-м Западном проезде в департаменте ЖКХ и добавили, что уровень воды в русле упал, когда дождь ослаб. Похоже, сильнее всего пострадали две машины, припаркованные вдоль дороги (на фото)

О случаях затопления этой дороги известно по меньшей мере десять лет (скорее всего проблема была и раньше, но мы не нашли записей). Да, значимость этой периферийной дороги невелика, но за десять лет можно было разработать защитные меры.

В таких ситуациях часто организуют пропуск воды под дорогой или поднятие самого полотна. Но если затопления происходят редко, можно ограничиться информационными табличками «Дорогу может затопить», чтобы водители не оставляли машины на опасном участке, когда по прогнозу ожидается сильный дождь.

Выясним у чиновников, что планируют делать с затоплением проезда, и вернёмся с их ответом.