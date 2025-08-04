Сервис поможет специалистам, работающим в ОЭЗ «Технополис Москва», быстрее добираться от места работы до дома, автобусной остановки или станции МЦД. Для сотрудников особой экономической зоны действуют специальные условия по корпоративному тарифу, — рассказали в мэрии.

По корпоративному тарифу сотрудник может приобрести доступ к прокату за 99 рублей на сезон, далее — поминутная тарификация от 4 до 6 рублей за минуту (стоимость рассчитывается динамически и меняется в зависимости от спроса). Велосипеды можно арендовать через приложение «Велобайк».