Очередных детей заметили за этим занятием возле Центральной площади (на видео). До этого распространились кадры, на которых ребенок в 16-м микрорайоне забрался на дорожный знак и упал с него.

Экстрим-челлендж распространился в тиктоке под треком известного рэпера Канье Уэста «On Sight» в июле. Дети залезают на дорожные знаки или указатели, принимают позу распятия или просто висят, имитируя «левитацию». Видео монтируются под припев — в кадре человек как будто завис в воздухе, особенно эффектно это выглядит ночью при освещении сзади.

Источник вдохновения — сценический образ Канье 2016 года, где он выступал на подвесной платформе в крестоподобной позе.

Россия — одна из стран, где тренд получил локальное распространение: зафиксированы ролики из разных городов.

Последствия уже появились:

в Свердловской области школьница упала вместе со знаком и сломала челюсть

иногда сам момент падения оставляют в видео как элемент «драмы» (как в Зеленограде)

ГИБДД фиксирует случаи повреждённых и вывернутых дорожных указателей — их повреждение подпадает под статью о «снятии дорожных знаков» (штраф 5-10 тысяч)

представители Русской православной церкви назвали позу «пародией на распятие» и «кощунством».

Поговорите с детьми о рисках, связанных с этим трендом.