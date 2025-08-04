Дети веселились, но некоторые взрослые остались недовольны организацией.

«Очень много людей — детям не хватало места. Многие терялись — дети и родители приходили к организаторам, чтобы найтись (место встречи было у ростовой куклы динозавра). Одна пушка — это несерьезно», — были и такие отзывы о мероприятии.

Хотя обещанного «моря пены» не получилось, но зато стало понятно: такие очень мероприятия востребованы — организаторы угадали. Возможно, стоит подготовиться получше и попробовать ещё раз.