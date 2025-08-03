Инцидент произошел в пешеходной зоне в середине июля. Пенсионерка была госпитализирована, у нее диагностировали перелом руки. В отчетах Госавтоинспекции о ДТП этот случай не фигурировал.

Возбуждено уголовное дело. Расследование ведёт Главное следственное управление СК по Москве. Председатель Следственного комитета Бастрыкин поручил докладывать ему о ходе расследования.

Это не первый случай, когда водители СИМ травмируют пешеходов: в начале июля самокатчики сбили на тротуарах двух 62-летних женщин, в июне пострадали двое детей. Эту проблему можно решить с помощью инфраструктуры для средств индивидуальной мобильности — с отдельными полосами, понятными пересечениями и приоритетами. При этом после старта контроля возраста через MosID число поездок на прокатных самокатах значительно снизилось, а за первое полугодие 2025 года аварий с электросамокатами в Москве стало почти вдвое меньше.

В июле 2025 года в российских городах начали запрещать прокат самокатов: запрет ввели в Благовещенске, в Елабуге, Набережных Челнах и двух муниципалитетах Ставропольского края. Московская мэрия объясняет, что самокаты полезны: ежедневно в Москве совершают более 300 000 поездок на самокатах. Большинство прокатов совершаются по транспортному сценарию — чтобы быстро добраться от дома или работы до станции метро или МЦД, автобусной остановки.