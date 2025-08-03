В списке работ: замена покрытия из резиновой крошки, замена стоек для сетки, установка сеток и нанесение разметки, замена асфальта и бордюров вокруг, ремонт ограждения и замена калиток, ремонт газона.

Корты действительно нуждаются, в ремонте — резиновое покрытие износилось, в дырах и заплатках. На одном из кортов нужно менять и ограждение, и столбики для сетки (самой сетки нет). У второго корта состояние получше, но покрытие тоже нуждается в замене.