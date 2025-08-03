В списке работ: замена покрытия из резиновой крошки, замена стоек для сетки, установка сеток и нанесение разметки, замена асфальта и бордюров вокруг, ремонт ограждения и замена калиток, ремонт газона.
Корты действительно нуждаются, в ремонте — резиновое покрытие износилось, в дырах и заплатках. На одном из кортов нужно менять и ограждение, и столбики для сетки (самой сетки нет). У второго корта состояние получше, но покрытие тоже нуждается в замене.
Хуже всего выглядят две бетонные стенки у кортов — облезшие и разрисованные граффити, старый бетон крошится от времени. Зато рядом уже стоит новенький информационный щит, пока без всякой информации и даже в пленке.
Прошлым летом на кортах ремонтировали и чистили от зелени покрытия, однако жители жаловались, что ремонт был выполнен неправильно — пена на заплатках вспучилась, для спортсменов это чревато падениями и травмами.
«Жилищник» выделили на ремонт почти 8 млн рублей. Подрядчика выберут на следующей неделе. На выполнение работ отводится полтора месяца.