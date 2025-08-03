В новых 13-этажных корпусах № 5.2 и 5.3 — широкий выбор квартир площадью от 28 до 83,8 кв.м с готовой отделкой и разными планировками: есть варианты с мастер-спальней, кухней-гостиной, сквозным санузлом и гардеробной, можно выбрать квартиру с террасой или открытым балконом, сообщает компания «Пик», застройщик ЖК «Зелёный парк».
Одно из преимуществ новых домов, по словам застройщика, виды на долину реки Горетовки. Они действительно стоят на краю микрорайона, за которым протекает река.
Текущая стоимость — от 7,2 млн за студию 28 кв.м (257 тысяч за кв.м) до 18 млн за 3-комнатную квартиру 81 кв.м (221 тысяча за кв.м). Сейчас на месте будущих домов только начали строительные работы (на фото), заселение запланировано на ноябрь 2028 год.
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