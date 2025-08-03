Одно из преимуществ новых домов, по словам застройщика, виды на долину реки Горетовки. Они действительно стоят на краю микрорайона, за которым протекает река.

Текущая стоимость — от 7,2 млн за студию 28 кв.м (257 тысяч за кв.м) до 18 млн за 3-комнатную квартиру 81 кв.м (221 тысяча за кв.м). Сейчас на месте будущих домов только начали строительные работы (на фото), заселение запланировано на ноябрь 2028 год.

Новости 22-го микрорайона