«Это у нас теперь всю ночь концерт будет под окнами? Детей спать укладывать сложно под такой шум», — жалуются жители домов 16-го микрорайона, выходящих на дорогу.

Работы на мосту через Каменку, между 16 и 17 микрорайонами, начали в субботу и продолжались всю ночь: на видео в час ночи отчетливо слышен громкий стук, похожий на работу отбойного молотка. В три ночи шум продолжался.

Шумные работы должны прекращаться с 23 до 7 утра, если ночные работы не разрешены специально. Проверить разрешение на ночные работы может полиция — звоните им по номеру 112. Выдачей разрешений занимается административно-техническая инспекция (ОАТИ) — их «горячая линия» не работает оперативно, поэтому жалобу можно оставить по круглосуточному телефону мэрии +7-495-777-77-77. В списке действующих ордеров на производство работ или запланированных дорожных ремонтных работах на портале открытых данных этот участок Георгиевского проспекта найти не получилось.

Но даже если разрешение на шумные ночные работы есть (скорее всего), непонятно, есть ли острая производственная необходимость мешать жить людям в домах вдоль дороги. Спросим об этом чиновников и вернемся с ответом.

Работы с ограничением движения по одной полосе в каждом направлении запланированы здесь до конца месяца.