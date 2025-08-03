Два номера забрала полиция, владельцев остальных номеров нашли сразу. Номера вырвали так, что сломали пластиковую рамку — теперь их не прикрутишь обратно, но без номеров ехать нельзя.

Хулиганов пока не нашли — попадет ли место происшествия в зону видимости камер видеонаблюдения, пока неизвестно. Чтобы узнать это, необходимо оставить заявку на сохранение записи с камер, позвонив по номеру 8-495-587-00-02, оператор даст вам номер заявки, его следует обратиться в полицию, которая получит видеоархив и приложит его к делу.

Новости 1-го микрорайона