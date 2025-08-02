Они будут проходить каждую пятницу и субботу с 21 до 22 часов, а с 1 сентября — с 20 часов.

Во время концертов периметр площади закрывают, но пожилые люди и инвалиды могут сесть на лавочки (проход через дежурного со стороны цифры 3). Если вечером будет дождь, концерт отменят.

Площадь с самым большим в мире циферблатом (диаметр около 46 метров) открыли в МЖК в 2016 году, а до этого шесть лет строили.

«Не так важны были сроки, как качество исполнения. Мы делаем не торопясь, для себя, с многократным контролем», — рассказывал «Зеленоград.ру» автор идеи, председатель НП МЖК Александр Раптовский и утверждает, что нигде в мире такого нет.