Речь идёт об участке между 16 и 17 микрорайоном — мост через Каменку.

С 4 по 22 августа перекроют одну их трёх полос в каждом направлении. С 23 по 30 августа — одна полоса в каждом направлении будет закрыта частично.

Это нужно для строительно-монтажных работ, сообщили в департаменте транспорта. Зачем нужны эти работы, не уточнили. Во второй половине июля похожие работы с перекрытием полосы в каждом направлении шли на Панфиловском проспекте — тоже на мосту.