Суть акции проста: школьники и их родители дарят учителям один общий букет от всего класса, а деньги, которые могли быть потрачены на другие букеты, жертвуют на благотворительность. Например, в 2022 году часть средств, собранных в акции, пошла на реабилитацию для Алёны Стуловой из Зеленограда с диагнозом ДЦП.

В качестве благодарности, участники акции получат благодарственные письма и праздничную атрибутику в соответствии с выбранным форматом участия — флажки, наклейки и ленты для букетов. В фонде отмечают — важно, чтобы это решение было добровольным и осознанным, а инициатива исходила от родителей, классного руководителя и самих учеников.

Акция началась в 2014 году по инициативе московской учительницы Аси Штейн. В прошлом году «Важные люди» собрали 1 000 000 рублей. Вместе с другими фондами по всей стране было собрано 96?млн рублей — более 13?000 заявок от классов, свыше 57?000 пожертвований от участников из 1?248 городов.

Регистрация уже открыта на официальном сайте фонда «Важные люди». Необязательно участвовать в акции именно через этот фонд — вы можете выбрать любого адресата для помощи.