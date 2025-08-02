TOF проводится с 2015 года и объединяет поклонников автотюнинга, аудиосистем и уличной культуры. Максим Козлов участвовал в фестивале в 2023 году — тогда его автомобиль занял призовое место в соревнованиях. В 2024 году участие не состоялось по техническим причинам, однако в 2025-м он снова вышел на площадку — и победил.

Соревнования по автозвуку оцениваются по нескольким критериям: безопасность управления, корректность подключения компонентов, наличие предохранителей, а также качество звучания заранее подготовленного материала. Судейство осуществляют профессионалы, в том числе с международным опытом.

Максим Козлов начал тюнинг своего автомобиля еще в 2021 году: подобрал индивидуальные диски и внешние обвесы, а затем углубился в мир автозвука. Он признается, что его вдохновляли игры серии Need for speed и франшиза «Форсаж».

"Хочется выйти на следующий уровень — стать чемпионом России и поехать на соревнования в Китай", — делится планами Максим.