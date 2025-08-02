Рахманов получил три года лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года. Его сожительнице Айзатуллиной назначили полтора года исправительных работ с удержанием 10% зарплаты в доход государства. Оба признаны виновными по статье 245 УК РФ — жестокое обращение с животным, совершённое группой лиц и повлекшее увечье, следует из материалов дела.

Осенью прошлого года Рахманов и Айзатуллина избили шотландскую вислоухую кошку по кличке Рома за то, что она «справила свою нужду в не отведенном для этого месте». Решив, что животное погибло, они выбросили его в полиэтиленовом пакете на газон рядом с домом. Утром измождённую, но живую кошку нашла местная жительница, сотрудница ветеринарной клиники. У животного были диагностированы черепно-мозговая травма, панкреатит и тяжёлое повреждение глаза — его позже удалили. Лечение клиника провела за свой счёт. Животному дали новое имя — Шуня.

Жители ЖК опознали пару по видеозаписям с камер наблюдения. В ходе расследования выяснилось, что Рахманов ранее применял насилие к другим животным. Мужчину задержали спустя несколько дней. На допросе он заявил, что был пьян и «в неадекватном состоянии». Оба полностью признали свою вину — суд учёл это как смягчающее обстоятельство.

Рахманов уже имел непогашенную судимость. В октябре 2022 года он угнал автомобиль BMW 325i, будучи нетрезвым и не имея водительских прав. За это он получил 8 месяцев ограничения свободы. Позже наказание было заменено на реальное лишение свободы сроком на 4 месяца.