Это временная разметка — на период закрытия участка линии, когда пассажирам надо было пересаживаться на компенсационный автобус.

«Если мы получим положительную обратную связь от пассажиров, будем применять это решение и во время других изменений», — отметили в мэриии.

Будут ли применять такую навигацию в качестве постоянной, неизвестно.

Напольную навигацию часто применяют в крупных транспортных узлах, больших торговых центрах — она помогает сориентироваться в сложной ситуации, снижает нагрузку на персонал и сокращает время поиска нужного выхода, пересадки или объекта.