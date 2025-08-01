На полу станции «Саларьево» нанесли более 200 метров цветных полос, каждая из которых соответствовует определенному маршруту наземного транспорта или направлению движения. Пассажиру достаточно следовать по полосе нужного цвета, чтобы выйти к нужному месту.
Это временная разметка — на период закрытия участка линии, когда пассажирам надо было пересаживаться на компенсационный автобус.
«Если мы получим положительную обратную связь от пассажиров, будем применять это решение и во время других изменений», — отметили в мэриии.
Будут ли применять такую навигацию в качестве постоянной, неизвестно.
Напольную навигацию часто применяют в крупных транспортных узлах, больших торговых центрах — она помогает сориентироваться в сложной ситуации, снижает нагрузку на персонал и сокращает время поиска нужного выхода, пересадки или объекта.