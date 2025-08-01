С 26 октября на этот поезд можно будет сесть в Крюково в 7:03 с прибытием в Санкт-Петербург в 12:45. Также можно будет сойти в Крюково при поездке из Питера: отправление в 14:40, прибытие в 20:58. Этот поезд ходит по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.
Билетов пока нет в продаже, это значит, что расписание еще может быть откорректировано, отмечает профильный канал «1520 всё о ж/д».
В этом поезде только сидячие места. Сейчас он ходит до Питера за 4 часа 10 минут, а с новым расписанием время в пути составит 6 часов 44 минуты. Это медленнее «Сапсана» (около 4 часов), «Ласточки» (5 часов 19 минут) и «Авроры» (5 часов 30 минут). Уберут ли из названия поезда слово «экспресс», неизвестно.
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