Новый телесериал «Быков» снимают в Зеленограде. В главной роли — мини-пиг 31.07.2025 ZELENOGRAD.RU

Съемки в разных локациях нашего города начались ещё в середине июня и продлятся до середины сентября. Задействованы улицы Зеленограда, Андреевка, ресторан «Роза ветров» в Голубом и т. д.

Сегодня из-за съемок перекрыт проезд 684 возле промзоны «Алабушево» — в одну смену запланированы множественные сцены на дорогах. По словам исполнительного продюсера Юрия Тронина, больше перекрытий не планируется.

«У нас в съемочной группе многие из Зеленограда, я, в том числе. Это потрясающий живописный город, поэтому стараюсь снимать здесь проекты по-максимуму, и „Быков“ — не исключение», — добавил Юрий Тронин.

Сериал рассказывает о жизни Константина Быкова — владельца магазина для животных в поселении городского типа, потомственного ветеринара. Главный герой был женат, но супруга Лиза ушла от него к бизнесмену Прохору Фролову. Лиза оставляет Быкову подаренного новым возлюбленным мини-пига, и вскоре оказывается убита. Главный герой решает сам заняться расследованием, а его незаменимым напарником становится поросенок Нюша.

«Нюша — это очень важный персонаж, для неё это первая роль в сериале. Быков становится её другом, буквально братом. Нюшу мы взяли ещё за пару месяцев до съемок, снимать животных достаточно сложно, но с ней всегда дрессировщик. Она выполняет чёткие задачи в кадрах, ей предстоит сняться в более, чем 20 эпизодах», — рассказал режиссер-постановщик Ашот Кещян.

В главных ролях также Михаил Маликов, Заза Чантурия, Иван Лакшин, Иван Рыжиков, Владимир Виноградов.

Съемки недавно завершились в Калуге и продолжатся в Зеленограде и Подмосковье. Планируется, что сериал выйдет на телеканале НТВ не раньше января 2026 года.

Также с 10 июля в Зеленограде параллельно начали снимать 4 и 5 сезон сериала «Участок № 13». Репортаж со съемок в нашем канале читайте чуть позже.

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