Школа закрылась на ремонт в мае прошлого года, и 1 сентября распахнет свои двери для учеников

У здания обновили фасад, кровлю, заменили окна, сделали внутреннюю отделку помещений с перепланировкой, заменили инженерные коммуникации. Сейчас осталось завершить чистовые работы и завезти учебное, спортивное, технологическое оборудование и мебель. В некоторых классах ремонт уже на стадии клининга.

На первом этаже — гардероб, раздевалки, столовая, медицинский кабинет, рекреационные зоны, туалеты, технические помещения, хореографический зал, учебные классы.

На втором обновлены спортивный и актовые залы, рекреации, раздевалки, туалеты, душевая, технические помещения и учебные классы.

На третьем — медиатека, рекреации, туалеты, технические и учебные помещения.

На территории заменили весь асфальт, нанесли разные рисунки, классики, сделали разметку, велопарковку. У входа в школу устроен амфитеатр. Помимо стадиона, который тоже целиком отремонтировали — с волейбольным, баскетбольным и футбольным полями, рядом появились три детских площадки, столы для настольного тенниса. Здесь же установили спортивные тренажеры, песочную яму для прыжков. Есть и отдельная зона отдыха с беседками.

По словам прораба, работ осталось совсем немного: завезти мебель, закончить отделку (при установке мебели часто задевают новые покрытия), завершить всё по инженерным коммуникациям, провести сдачу объекта.

А в сентябре ремонт оценят главные «контролеры» — дети, учителя и родители.