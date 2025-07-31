«Купание в Черном озере не рекомендовано, но территорию можно использовать для отдыха и занятий спортом. Ведется повторный отбор проб воды», — сообщили в Роспотребнадзоре.

Также в ведомстве напомнили, что зона отдыха на Большом городском пруду не будет работать этим летом из-за реконструкции. Хотя ремонт пляжа обещали закончить 20 августа.

Школьное и Черное озера были закрыты для купания с 4 июля — запрет продлевался еженедельно. Несмотря на это, в жаркие дни жители продолжали купаться, игнорируя предостережения спасателей.