Блогер Руслан Усачев провёл эксперимент: он решил пройти 100 тысяч шагов, двигаясь всё время строго по прямой. Начало маршрута — Красная площадь. Направление определила бутылка, которую он рано утром раскрутил у Кремля.
Через 25 тысяч шагов Усачев дошел до «Речного вокзала», за 40 тысяч — до «Меги», пересек леса и жилые массивы Подмосковья. Около отметки в 65 тысяч шагов он оказался в Зеленограде.
Но он продолжил путь: на 80 тысячах был ЦКАД, а завершил свой путь в деревне Ложки у «Музея Ложки», который, впрочем, уже был закрыт на ночь.
«Мои ноги от колен ниже состоят из боли. Она распространяется вверх. С завтрашнего дня я бросаю уходить», — прокомментировал он финал путешествия.
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