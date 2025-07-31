Сейчас там уже появились маленькие помидорки и ягодки земляники. Плоды можно срывать бесплатно. Но лучше сохранить для красоты

«Мы думали, что бы нам в этом году сделать нового на веранде — хотелось что-то полезное для людей. Остановились на таком решении, оно идеально вписывается в концепцию гастрономического пространства», — рассказывал управляющий «Станцией» об этой идее.