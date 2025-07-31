В условиях жары и недействующего пляжа на городском пруду на бортике 150-метрового каскадного фонтана загорают, в воде купаются. Многие приходят с полноценным инвентарем для купания: детские нарукавники, мячи.
«Детей уйма — не пожалеете, только надевайте обувь для бассейна, иначе можно пальцы поцарапать», — говорит жительница 4-го микрорайона, которая привела купаться внучку.
Также местные жители отмечают, что вечером, когда на фонтане включается подсветка, этот импровизированный пляж становится ещё красивее.
Пляж на городском пруду обещают открыть после ремонта 20 августа. В Чёрном и Школьном озере официально нельзя купаться из-за загрязненной воды.
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