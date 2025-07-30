В ночь с 30 на 31 июля пика активности достигнут два метеорных потока — Южные дельта-Аквариды и альфа-Каприкорниды. Несмотря на то, что лучшие условия для наблюдения — в южных регионах России, зеленоградцы тоже смогут полюбоваться на метеоры.

Начинать смотреть лучше с полуночи, максимум активности ожидается около 2-3 часов ночи — главное, чтобы небо было чистым. Нужно выбрать место с низким уровнем светового загрязнения — свет фонарей, витрин и авто мешает видеть слабые метеоры. Чем темнее небо, тем больше «падающих звезд» вы увидите.

Лучше не брать с собой бинокль или телескоп. Метеоры пролетают быстро и по всему небу, главное здесь — широкий обзор. Дайте глазам привыкнуть к темноте и запаситесь терпением — в час может быть около 20 вспышек.

Многие верят, что при виде падающей звезды можно загадать желание — и оно обязательно исполнится. Если так, то небо над Зеленоградом этой ночью может подарить вам шанс на маленькое чудо.