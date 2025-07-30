Украденные цветы вернули на место — местная жительница вместе с участковым нашла похитителей 30.07.2025 ZELENOGRAD.RU

В ночь на 18 июля у подъезда корпуса 1420 неизвестные похитили два декоративных кашпо с цветами, которые жильцы разместили и благоустроили своими силами. Камеры зафиксировали, как двое подъехали на самокате, девушка в светлом худи срезала крепления и унесла кашпо. Видео с камер передали в полицию.

Спустя несколько дней кашпо вернулось на место — благодаря усилиям местной жительницы Натальи. С помощью участкового она отследила дом и подъезд, куда занесли цветы. Дальше жильцы подъезда посоветовали посетить квартиру, в которой жила молодая пара, по описанию похожая на похитителей.

Дверь открыла 19-летняя девушка, которая впустила участкового. Она сначала отрицала свою вину, но призналась после разговора. Цветы действительно стояли у неё на балконе. По словам Натальи, девушка объяснила, что «просто хотела, чтобы на балконе было красиво». Она не думала, что совершает серьезный проступок: «Это же просто цветочки». Девушка извинилась и предложила вернуть деньги. Наталья попросила вернуть цветы на место и извиниться перед другими жильцами.

Учитывая обстоятельства и юный возраст нарушительницы жильцы решили не доводить дело до суда. Заявление о краже было отозвано, а кашпо возвратились на прежнее место.

«Есkи бы это были подростки, их бы поставили на учет в ПДН. Но так как она совершеннолетняя и делала это вместе с парнем — это была бы уголовная статья (хищение группой лиц). Я не хотела ломать жизнь девочке — мы договорились, что где она их взяла, туда она их и повесит. Она вернула все на место. Я надеюсь, что эта история станет примером: родители, пожалуйста, объясните детям, что простые цветочки могут привести к судимости», — говорит Наталья.

Жильцы рады, что история закончилась благополучно. «Мы просто не поверили своим глазам, когда снова увидели цветы у подъезда», — поделились они.

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