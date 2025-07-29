Аптеки «Столички» не работают из-за хакерской атаки 29.07.2025 ZELENOGRAD.RU

Аптеки этой сети закрыты как в Зеленограде, так и в Москве — это подтверждают данные «Яндекс.карт» и убедился корреспондент «Зеленоград.ру». Также не работает сайт «Столички».

"Некоторые аптеки сети не работают по техническим причинам. Бронирование недоступно. Просмотр данных по программе лояльности недоступен. Приносим извинения за доставленные неудобства, недоступные функции будут восстановлены в ближайшее время", — сказано в сообщении на сайте. Работу аптек могла нарушить хакерская атака.

«Мы сейчас не работаем из-за технического сбоя, когда откроемся — не знаем», — подтвердила сотрудница аптеки, расположенной в 12-м микрорайоне.

По некоторым данным, кассы в аптеках не работают, персонал отправлен по домам. Руководство сети аптек рассчитывает решить проблему в течение одного-двух дней.

Это не первый случай масштабных сбоев в работе магазинов в Зеленограде после хакерских атак. В середине июля сеть алкомаркетов «Винлаб» на несколько дней приостановила работу по «техническим причинам». Позже компания заявила о масштабной кибератаке, нарушившей работу части IT-инфраструктуры. В мае несколько дней не работали аптеки сети «Здесь аптека» — тоже из-за хакерской атаки.

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