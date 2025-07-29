«Молодёжка. Новая смена» — продолжение хоккейного хита СТС. За три съёмочных дня в Зеленограде компания «Арт Пикчерс Вижн» отсняла сцены в интерьерах и на территории института, который по сюжету выступает в роли Политехнического университета — места, где учатся и живут главные герои.

«Мы возвращаемся к „Молодёжке“, которую начинали снимать тринадцать лет назад, — рассказал продюсер Фёдор Бондарчук. — В новых сериях хочется соблюсти баланс комедии и лирической атмосферы, и снова сфокусироваться на жизни внутри команды».

Сюжет нового сезона вновь развивается вокруг команды «Акулы Политеха», которой предстоит побороться за участие в международном студенческом турнире. Чтобы усилить состав, менеджмент приглашает нестандартного игрока — девушку-вратаря, роль которой исполняет Алина Большакова. По словам продюсера Дмитрия Табарчука, история героини затронет тему гендерных стереотипов в мужском спорте и станет одной из ключевых линий сезона.

В съёмках в Зеленограде приняли участие молодые актёры Егор Кирячок (Кирилл Егоров), Диана Милютина (Лиза), Маргарита Дьяченкова (Соня, новая героиня — сестра одного из игроков), Влад Канопка, а также Владимир Зайцев, Алена Бабенко и другие. В новом сезоне к актёрскому составу присоединилась Олеся Судзиловская. Режиссёр проекта — Сергей Арланов, работавший над первой «Молодёжкой» с 2013 года.

В массовке вновь снимались жители Зеленограда — они исполняли роли студентов Политеха. В день на площадке работало по 5-10 человек. МИЭТ стал не просто декорацией, а узнаваемой частью атмосферы сериала.

Съёмки нового сезона стартовали в июле и продлятся до конца осени. Точной даты премьеры пока еще нет, но сериал будет доступен в новом сезоне на СТС.