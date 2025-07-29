Минимальная сумма заказа — 1500 рублей. Время готовности зависит от загруженности кухни, но обычно около 40 минут. К стоимости каждого блюда в 250 рублей нужно добавить ещё стоимость контейнера — от 36 рублей.

Заказать можно по телефону 8-495-129-47-77. Самовывоз из ресторана на площади Юности. Ресторан уточняет, что услуга работает в тестовом режиме.